Официальный сайт казино Vavada

Казино Вавада приятно порадует графикой, простым интерфейсом, высокой скоростью загрузки слотов и игровых автоматов. Это площадка, где игрокам предлагают честные условия и азартную безопасную игру.

Казино Vavada – это легальность, доходность и комфорт. Именно на таких принципах базируется игра. Благодаря безупречно продуманной графике в казино приятно играть. Геймеров ждет большой выбор игровых автоматов, а также множество новинок – здесь будет интересно как новым пользователям, так и тем, кто уже успел испытать удачу.

Служба поддержки работает круглосуточно – вы всегда можете обратиться за помощью и получить быстрый ответ. Как новых пользователей, так и тех, кто уже давно играет с Вавада, ждут приятные бонусы, призы и подарки. У новых игроков не возникнет проблем с поиском нужной информации или любимого слота – разработчики предлагают максимально простой и удобный интерфейс.

Официальный сайт казино Vavada – это быстрые выводы и минимальный первый взнос. Это выгодное, легальное и безопасное казино, где круглосуточно можно играть с живыми дилерами. Если возникнут сложности с входом, воспользуйтесь зеркальной копией.

✅Название бренда Vavada B.V. 🍋Место регистрации Alacomia Ltd. Loutrakiou, 5 2027, Nicosia Cyprus 🏆Дата основания casino 2017 ✔Номер лицензия 8048/JAZ Curacao 🥇Виды валют RUB, UAH, USD, EUR 💲Минимальный депозит 50 RUB или 1 USD или 1 EUR 💱Минимальный вывод 500 RUB 💹Платежные системы Visa/MasterCard, P2P, Piastrix, QIWI, Монета.ру, Skrill, Neteller, Webmoney, Яндекс.Деньги 💰Срок вывода денег От 5 минут до 3 часов 💰Максимум вывода В зависимости от статуса игрока 😝Игровой софт Pragmatic Play, Relax, Push Gaming, Quickspin, BTG, Nolimit City, iSoftBet, Amatic, Habanero, Endorphina, Gamomat, NetEnt и другие (всего - 47 провайдеров слотов). 🚀Кешбэк 10% 1 раз в начале месяца (отыгрыш х5). 🚀Мобильное приложение Работает на ОС Андроид Электронная почта [email protected] Техподдержка Работает в чате, мессенджерах и почте 24/7

Процесс регистрации в казино Vavada

Регистрация в казино Vavada – это то, с чего начинается большая игра. Пройдя регистрацию, которая займет не более минуты, открываются большие возможности.

в правом углу верхней панели выберите блок «Регистрация»;

пропишите контактные данные;

выберите валюту;

придумайте пароль.

Для новых пользователей предусмотрен приветственный бонус за регистрацию – такие условия способно предложить не каждое казино. В качестве контактных данных нужно указать номер телефона или адрес электронной почты.

Пароль можете придумать сами или система предложит свой вариант. Запоминать пароль не нужно, он автоматически сохраняется в аккаунте Google.

Преимущество площадки в том, что здесь можно выбрать валюту. И это не только доллар или евро, также есть rub, uan, kzt, brl, try, mxn.

Перед тем, как завершить регистрацию, поставьте галочку напротив пользовательского соглашения. Так вы даете согласие на обработку персональных данных. Если есть потребность, можете детально ознакомиться с правилами и условиями.

Завершив регистрацию, вам автоматически начисляется приветственный бонус. Далее при входе в казино, достаточно ввести данные и можно наслаждаться увлекательными играми.

к рассмотрению основных бонусов, предлагаем ознакомиться с ключевыми моментами:

Бонусы и промокоды казино Vavada

Бонус за регистрацию в Vavada – это не единственный приятный сюрприз, ждущий игроков. Геймерам предлагается ряд других подарков и призов.

срок действия бонусов – две недели с момента начисления;

отыграть бонусы можете только в слотах;

при отыгрыше можно делать максимальную ставку – ограничения не предусмотрены;

во время отыгрыша можете воспользоваться только одним бонусом.

Если вы не отыграли с первым бонусом, но решили сразу активировать второй, то первый автоматически аннулируется. Если же отыгрыш в разных валютах, тогда можно параллельно использовать несколько бонусов.

Разобраться с отыгрышем не сложно, весь процесс будет отображаться на мониторе ПК. В блоке «Бонусы» вы увидите все сделанные ставки.

Какие бонусы казино Vavada предусмотрены:

100 бесплатных вращений за регистрацию; (RAZOR SHARK)

100% на первый депозит;

кэшбэк в размере 10%.

Промокоды действуют на регулярной основе. Розыгрыш проходит в группах, Телеграм-канале или на канале партнеров. Важно! Количество промокодов ограничено. Игрокам предлагается бездепозитный бонус и на депозит, фриспины.

Официальное зеркало vavada

Не всегда удается зайти на официальный сайт Вавада казино. Деятельность площадки абсолютно легальная, здесь геймерам предлагают условия, аналогов которых нет.

Несмотря на легальность, правительство считает действия незаконными, вход во многих странах недоступен, что создает игрокам проблемы. Разработчики продумали этот момент, предложив официальное зеркало Vavada.

Это точная копия официальной площадки, здесь можно выбрать любой игровой автомат, воспользоваться подарками и призами, сделать вывод и многое другое. Единственное отличие копии от оригинала – URL-адрес. В остальном весь функционал полностью сохраняется.

Зайти на сайт-зеркало можно даже при низкой скорости интернета, его не нужно качать, страницы открываются быстро, без длительных загрузок и торможения. Если не можете найти копию, обратитесь в службу поддержки.

Среди основных преимущества зеркала выделим:

возможность пройти регистрацию и получить бонусы;

участие в программе лояльности;

игрокам доступен полный функционал.

Если возникли сомнения, попытки отыграть бонусы были неудачными, обратитесь в службу поддержки. Также всегда можно написать в чат для получения быстрого ответа.

мобильная версия онлайн казино вавада

Любимые игровые автоматы всегда рядом и чтобы насладиться игрой не обязательно сидеть у компьютера. Геймерам предлагается мобильная версия Вавада. Адаптированная версия не отличается от ПК версии, игрокам доступны все слоты, с мобильного можно зайти в личный кабинет и совершить любую операцию.

Особенности мобильной версии:

пополнение игрового счета;

быстрый вывод денег;

стабильная работа;

не нужно искать зеркало.

Если у вас старый ноутбук либо не очень мощный компьютер, адаптированная версия станет достойной заменой. Если в случае с версией для ПК могут возникнуть сложности, например, блокировка, то с мобильной такого не произойдет. Вы просто наслаждаетесь яркой игрой на любимых автоматах не думая о том, что придется искать сайт-зеркало.

Для открытия страниц со смартфона можете воспользоваться любым браузером – разработчики продумали этот момент, учли, что версия создавалась под мобильную, поэтому она не зависит от браузера.

Площадка постоянно радует появлением новых слотов. В этом случае зайдя с телефона вы можете столкнуться с системным обновлением. После него в вашем распоряжении будут новые увлекательные автоматы.

Турниры онлайн казино vavada

Казино Вавада предлагает геймерам уникальные турниры. Чтобы выбрать подходящий, зайдите на сайте в соответствующий блок и выберите один из понравившихся турниров.

Прозрачность условий и максимальная простота – основной принцип работы площадки. По каждому турниру игроки получают максимум информации.

Например:

название турнира;

статус для игры – новичок, бронзовый, серебряный, золотой, платиновый;

начало и завершение турнира.

Кликнув на кнопку «Перейти», перед вами появится детальная информация о выбранном турнире. Также вы увидите турнирную таблицу участников, какая минимальная сумма ставок и сумму призового фонда.

Среди игроков с золотым статусом и выше популярностью пользуется кэш-турнир, где можно играть на фишки и выигрывать реальные деньги. Также популярен золотой турнир на фриспины казино Vavada.

Ответы на любые вопросы можете получить у специалистов службы поддержки – в Live-чате русская и английская поддержка.

Служба поддержки

Казино Вавада обеспечивает игрокам максимальную поддержку. Все контакты в свободном доступе можно найти на сайте. И не только на официальном, но и на зеркале, а также в мобильной версии.

Связаться со специалистами можно несколькими способами:

Live Chat;

email;

телефон;

служба поддержки.

Воспользовавшись чатом, вы быстро получите ответ на интересующий вопрос. Также можно написать запрос, указав имя, адрес электронной почты и суть обращения. Служба поддержки быстро реагирует на все сообщения, работая 24\7. Если написав в чат вы не получили ответ, воспользуйтесь мессенджером или социальной сетью, оставив обращение там.

Благодаря открытым контактам, площадка вызывает доверие. Vavada заботится о безопасности игроков, уважая любое решение пользователя – продолжить игру или уйти. Геймерам обеспечивается поддержка на русском и английском языке. В блоке «Написать нам» игроки найдут все необходимые контакты.

Отзывы от реальных игроков

❶ | Олег. Т | Оценка: ☆☆☆☆☆ | Отзыв от: 09.01.2022 |

Вавада - это моё самое любимое онлайн казино! Играю здесь уже больше года, нравится всё, особенно простота и лёгкость сайта. Здесь нет ничего лишнего, сайт загружается всегда очень быстро, проблем с эти ни разу небыло. Особенно радует количество провайдеров слотов, их здесь более 40 от Relax Gaming до Pragmatic Play. Новые слоты очень часто появляются ещё до официального релиза. В общем для меня казино vavada - это только сплошные +++. Вчера мне немного повезло в слоте Golden Fish Tank 2 Gigablox, играл там по ставке 15р. и выиграл ~ 8000р. в бонусном раунде, правда до этого в других слотах слил 7000р. В основном играю в слоты от Yggdrasil, Pragmatic Play, Relax и Push Gaming, раньше любил Amatic - сейчас как то уже слоты их не интересными стали, да и пока бонус поймаешь - весь баланс скорее сольёшь в ноль. Казино рекомендую!

❶ | MoorW | Оценка: ☆☆☆☆☆ | Отзыв от: 16.08.2021 |

Всем привет! Как то смотрел одного стримера онлайн казино, он там играл в ваваду. Решил я значит проверить - что за зверь такой. Зарегался я там значит, делаю деп и начинаю играть. С первого и второго депозита не выиграл вообще ничего, думаю сделаю ещё один депозит, если ничего не выиграю, то забываю про данный казик, как то не зашёл он мне. Но на этот последний депозит я неплохо выиграл, почему то запомнил слот Iron Bank - в него играл тот самый стример, которого я смотрел. Остаётся у меня на балансе 1000 рублей, я решил купить на них бонуску в Iron Bank, он мне там навалил х4000 по ставке 10 рублей, я до сих пор в шоке, это самый мой большой икс в бонусках. В итоге поставил на вывод 30000 рублей, деньги пришли на следующий день, кстати верификации они не требуют, что меня очень удивило и порадовало. Сейчас у меня уже золотой статус и деньги выводятся очень быстро, в основном минут за 30, не больше!

❷ | Максим. Д | Оценка: ☆☆☆☆☆ | Отзыв от: 30.07.2021 |

Не могу сказать, что новичок в игровых онлайн автоматах, поэтому когда попал на сайт казино Вавада был приятно удивлен. Еще до регистрации сразу решил проверить службу поддержки – она реально быстро реагирует. При чем я запрос отправлял несколькими способами – в чате, в Телеграм и на почту на русском и на английском языке. После регистрации принял участие в турнире, все предельно прозрачно, пока для меня это одна из лучших площадок, посмотрю еще как часто добавляются новые слоты. И кстати, здесь нашел свои любимые автоматы, что очень порадовало.

❸ | Денис. К | Оценка: ☆☆☆☆☆ | Отзыв от: 05.08.2021 |

Вавада мое первое онлайн казино, в котором я испытал удачу. Для новичков это отличная площадка, здесь красивая графика – просто приятно играть. Слоты настолько увлекают, что порой и не думаешь об выигрыше. Спасибо за бонусы, получил сразу после регистрации. Турниры есть даже для новичков, я еще не принимал в них участие, хочу пока так разобраться, но в будущем думаю сыграю. Деньги еще не выводил, надеюсь проблем не будет, казино мне друг порекомендовал, то он выводил, сказал, все нормально и быстро, главное, в нашей валюте есть.

❹ | KiraMen2020 | Оценка: ☆☆☆☆☆ | Отзыв от: 11.08.2021 |

Сначала читал отзывы, а то к сожалению, есть неприятный осадок от некоторых онлайн казино. По Вавада больше положительных отзывов, некоторые пишут, что это единственное казино, которое предлагает настолько выгодные и прозрачные условия и что аналогов нет. Решил попробовать и делюсь теперь своим мнением. Регистрация быстрая, бонусы пришли автоматически. Единственное, что бонусы действуют только 14 дней. Дальше: большой выбор слотов, нормальные суммы на минимальные ставки, простой сайт – ничего лишнего, контакты на виду, что очень хорошо.